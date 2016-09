Pregau - Kein Weg zurück (2) Die Lügen

Für Hannes Bucher wird es eng, da er quasi gegen sich selbst ermitteln muss. Er verstrickt sich immer mehr in Lügen, damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt. In seinem Neffen Sebastian machen sich indessen Zweifel und Misstrauen gegenüber seinem Onkel breit...

Inspektor Hannes Bucher wird auf seinen eigenen Fall angesetzt. Er belügt und hintergeht eine Menge Menschen, damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Hannes' Neffe Sebastian spürt, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Sebastian möchte herausfinden was genau in dieser Nacht geschah, als Rosa starb. Koproduktion Mona Film/ORF DARSTELLER Maximilian Brückner (Hannes Bucher) Ursula Strauss (Maria Bucher) Robert Palfrader (Matthias Hecker) Patricia Aulitzky (Edith Rieder) Wolfgang Böck (Johann Hartmann) Armin Rohde (Max Dirrmeyer) REGIE und DREHBUCH Nils Willbrandt KAMERA Peter Nix

DAS HÖRFILMANGEBOT DES ORF

Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription.

Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?