Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann

Nachdem Norbert Hofer letzte Woche durch sein Haus in Pinkafeld geführt hat, läutet das Willkommen-Österreich-Reporter-Team diesmal an der Türe von Bundespräsidentschaftskandidaten Alexander Van der Bellen.



Schon oft wurde in Willkommen Österreich über Stefan Petzner geredet, jetzt haben Stermann und Grissemann Gelegenheit mit dem Ex-Politiker zu sprechen. Grissemann nennt ihn regelmäßig "Streichholzkopf" Petzner. Mit Willkommen-Österreich-Produzent David Schalko gab es einen Rechtsstreit. Petzner wollte ihn wegen seines Buches "Weiße Nacht" verklagen. Dennoch folgt Stefan Petzner der Einladung ins Willkommen-Österreich-Studio. Für ihn scheint vieles möglich. Einst war er Spin-Doctor und Pressesprecher Jörg Haiders. Heute analysierst er in Interviews die Mechanismen der Rechtspopulisten und coacht als PR-Berater FPÖ-Gegner.



"Was hat uns bloß so ruiniert?" fragen in Marie Kreutzers Film Eltern, die beinahe besessen davon scheinen, im Umgang mit ihren Kindern und ihren Leben wirklich alles richtig zu machen. Hauptdarstellerin Pia Hierzegger ist zu Gast bei Stermann und Grissemann. Sie beeindruckte bereits in Filmen wie "Der Knochenmann" und wickelte in "Die Aufschneider" Josef Hader um den Finger.



Mit Musik aus Österreich klingt die Sendung aus. Mavi Phoenix nimmt DJ Alex the Flipper mit ins WÖ-Studio und performt mit Russkaja ihren Titel "Quiet".