The Millers Internet Dating

Nathan will seine Mutter via Internet-Dating verkuppeln. Carol ist nicht abgeneigt und legt ein Profil an. Nathan und Ray treffen die erste Vorwahl und es scheit ein echter Volltreffer dabei zu sein: 'Der Sergeant' schaut nicht nur gut aus, sondern ist auch noch wohlhabend. Nathan, der per Internet in Carols Namen mit ihm geflirtet hat, arrangiert ein Date. Doch dann erfährt Tom davon.