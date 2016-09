Biene Maja Maja und die Libelle Schnuck

Maja hat Sehnsucht nach der Welt draußen. Sie möchte frei sein und fliegen. Also stellt sie alles mögliche an, um heimlich aus dem Bienenstock zu kommen. So landet sie zuerst in der Strafwabe. Was nun? Der faule Willi hilft ihr. Ihm ist es egal, wo er schläft. Hauptsache, er kann schlafen. Willi tauscht sich durch einen Trick gegen Maja aus. Maja ist frei. Sie sieht Blumen, Gräser und vor allem Schnuck, die Libelle, die Maja durch ihr gekonntes Fliegen und die glitzernden Flügel zutiefst beeindruckt.