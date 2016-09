Fargo Der Hahnenprinz

Inhalt - 'Der Hahnenprinz', I/2

Molly macht sich so ihre eigenen Gedanken zu den Ereignissen und hegt einen ersten Verdacht, dass Lester nicht so unschuldig ist, wie er sagt. Doch ihr neuer Chef will von all dem nichts wissen. Sie einigen sich jedoch darauf, Lester nochmals zu befragen. Inzwischen wird Malvo von Stavros Milos, dem 'Supermarket King' angeheuert. Er soll herausfinden, wer den Erpresserbrief geschrieben hat.



DARSTELLER

Billy Bob Thornton (Lorne Malvo)

Martin Freeman (Lester Nygaard)

Allison Tolman (Molly Solverson)

Colin Hanks (Gus Grimly)

Bob Odenkirk (Bill Oswalt)

Keith Carradine (Lou Solverson)

Kate Walsh (Gina Hess)