Hochkarätige Besetzungsriege

Billy Bob Thornton als stoischer Auftragsmörder Lorne Malvo und Martin Freeman (Dr. Watson aus der Serie "Sherlock") als unscheinbarer Vesicherungsmakler Lester Nygaard geben ein seltsames aber faszinierendes Gespann und auch die Nebenrollen sind mit Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Kate Walsh ("Private Practice"), Keith Carradine und Oliver Platt prominent besetzt. Zwei weitere Highlights sind Colin Hanks als alleinerziehender Deputy Gus Grimley und Allison Toman in der Rolle der akribischen Polizistin Molly Solverson.



Dritte Staffel in 2017

Die als Anthologie-Serie konzipierte Reihe (d.h. jede Staffel hat eine eigene Story und Charaktere) feierte ihre US-Premiere am 15. April 2014 auf dem Sender FX und wurde auch vom Streaming-Dienst Netflix zur Verfügung gestellt. Die zweite Staffel debütierte am 12. Oktober 2015. Eine dritte Staffel wurde bereits bestellt und soll im Laufe des Jahres 2017 ausgestrahlt werden.