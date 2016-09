ORF-Premiere: In vier Teilen:

Ein einziger Fehltritt und das Leben von Provinz-Polizist Hannes Bucher gerät in eine Spirale aus Lügen und Verbrechen, aus der es kein Entrinnen gibt. Hochspannender TV-Vierteiler mit dem Who's Who der österreichischen Schauspielprominenz, darunter Maximilian Brückner, Ursula Strauss, Robert Palfrader und Songcontest-Teilnehmerin Zoë Straub . Mit begleitender App als Lügendetektor!

Inhalt - Teil 1: "Der Fehler"

In der Kleinstadt Pregau stirbt die 16-jährige Rosa Hartmann (Zoe Straub) bei einem Autounfall. Ihr Freund Gregor saß auf dem Beifahrersitz und liegt seit dem Unfall im Koma. Polizist Hannes Bucher (Maximilian Brückner) gibt sich die Schuld an dem Unfall, hatte er doch die beiden noch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nun versucht er die Hinweise darauf zu vertuschen.

Koproduktion Mona Film/ORF



(Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)



DARSTELLER

Maximilian Brückner (Hannes Bucher)

Ursula Strauss (Maria Bucher)

Robert Palfrader (Matthias Hecker)

Thomas Stipsits (Pfarrer Stöckl)

Zoë Straub (Rosa)

Patricia Aulitzky (Edith Rieder)

Thomas Schubert (Sebastian)

Wolfgang Böck (Johann Hartmann)

Karl Fischer (Elias Hartmann)

Armin Rohde (Max Dirrmeyer)

Nikolai Gemel (Lukas)

Frederic Linkemann (Franz Kellermann)

Antoine Monto Jr. (Manuel Brandstetter)

Antonia Jung (Sandra Bucher)

REGIE und DREHBUCH

Nils Willbrandt

KAMERA

Peter Nix