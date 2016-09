Blindspot Die Eule

Inhalt - 'Die Eule', I/6

Auf die Autokolonne des saudischen Prinzen, der zu Besuch in den USA ist, wird ein Anschlag verübt. Patterson entdeckt eine App, die mittels GPS-Daten die Ortung von allen Staatsfahrzeugen möglich macht, was eine große Sicherheitsgefahr bedeutet. Als Erfinder der Tracking-Software kann die erst 17-jährige Ana Montes ausgeforscht werden. Ana glaubt im geheimen Auftrag für die N.S.A. gearbeitet zu haben. Doch dort will man nichts davon gewusst haben.



DARSTELLER

Jaimie Alexander (Jane Doe)

Sullivan Stapleton (Kurt Weller)

Rob Brown (Edgar Reade)

Audrey Esparza (Tasha Zapata)

Ashley Johnson (Patterson)

Ukweli Roach (Dr. Robert Borden)

REGIE

Rob Hardy