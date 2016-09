Gangster Squad ("The Gangster Squad") Actionreicher Gangsterfilm mit Topbesetzung

Im Los Angeles des Jahres 1949 stellt der hartgesottene Cop Josh Brolin ein bunt gemischtes Undercover-Team zusammen, das Mafiaboss Sean Penn den Kampf ansagt. Als sich Ryan Gosling dabei in Gangsterbraut Emma Stone verliebt, wird die Fehde gefährlich persönlich....

m Bild: Josh Brolin (Sgt. John O'Mara), Robert Patrick (Max Kennard), Anthony Mackie (Coleman Harris), Michael Peña (Navidad Ramirez), Ryan Gosling (Sgt. Jerry Wooters), Giovanni Ribisi (Conwell Keeler).(c)ORF/Telemünchen

In cooler Retro-Optik präsentiert sich der von "Zombieland"-Regisseur Ruben Fleischer inszenierte Gangsteractioner, der auf dem Tatsachenroman von Journalist Paul Liebermann beruht und den gnadenlosen Kampf des LAPD gegen Real-Life-Unterweltsboss Mickey Cohen (genial: Sean Penn als Bilderbuch-Mafioso), in den späten 1940er Jahren zum Thema hat. Polizeichef Will Parker (Nick Nolte) beauftragt seinen besten Mann, Sergeant John O'Mara (Josh Brolin - "No Country for old Men"), ein Undercover-Team zusammenzustellen, um den mächtigen Mobster ein für allemal auszuschalten.

Unter den rekrutierten Cops findet sich der stets top gestylte Sergeant Jerry Wooters (Ryan Gosling - "Crazy, Stupid, Love."), der sich unvernünftigerweise in eine Affäre mit Cohens Liebchen Emma Stone stürzt, was den Konflikt mit dem Gangsterboss auf eine sehr persönliche Ebene bringt. Im 'Gangster Squad' weiters mit dabei sind Giovanni Ribisi ("Public Enemies"), Michael Peña ("American Hustle") and Anthony Mackie ("Avengers: Age of Ultron").



Trauriges Detail am Rande: Nach der Schießerei bei einer Kino-Premiere von "Batman - The Dark Knight Rises" im Jahre 2012 in Aurora in der Nähe von Denver wurde der bereits fertiggestellte Film zurückgezogen und eine Szene, die einen Schusswechsel in einem Kino darstellte, herausgenommen. Die Szene wurde in der neuen Fassung nach Chinatown verlegt.

Inhalt Los Angeles, 1949. Der skrupellose Mafioso und ehemalige Meisterboxer Mickey Cohen beherrscht die Unterweltszene. Polizeichef Bill Parker sieht nur noch eine Chance gegen die kriminelle Übermacht. Er rekrutiert den Kriegsveteranen John O'Mara, der mit dem dandyhaften Sergeant Jerry Wooters und vier weiteren Männern gegen Cohens Geschäfte vorgehen soll. Dabei sei dem Undercover-Team jedes Mittel erlaubt. Die Arbeit der Gangster Squad erweist sich als effektiv, bis sich Jerry in Grace, die Geliebte des Gangsterbosses, verliebt.

DARSTELLER

Josh Brolin (Sgt. John O'Mara)

Ryan Gosling (Sgt. Jerry Wooters)

Sean Penn (Mickey Cohen)

Emma Stone (Grace Faraday)

Anthony Mackie (Coleman Harris)

Giovanni Ribisi (Officer Conwell Keeler)

Michael Peña (Navidad Ramirez)

Nick Nolte (Chief Bill Parker)



REGIE

Ruben Fleischer



DREHBUCH

Will Beall



KAMERA

Dion Beebe



MUSIK

Steve Jablonsky



STORY

Paul Lieberman (Roman 'Gangster Squad')

RYAN GOSLING Der am 12. November 1980 geborene Kanadier machte seine ersten Schritte im Showbiz im berühmten 'Mickey Mouse Club' in Florida bevor er im Jahre 2002 als junger Delinquent im Thriller "Mord nach Plan" an der Seite von Sandra Bullock erstmals auf sein Schauspieltalent aufmerksam machte. Vier Jahre später feierte er seinen Durchbruch mit der Rolle eines drogensüchtigen Lehrers im Drama "Half Nelson", die ihm eine Oscar-Nominierung einbrachte. Mit seiner Darstellung des charmanten Frauenverführers in dem Romantikhit "Crazy, Stupid, Love"(2011), in der er mit "Gangster-Squad"-Partnerin Emma Stone vor der Kamera stand, bewies Gosling endgültig seine Leading-Man-Qualitäten in Hollywood. Als Draufgabe holte er sich seine dritte Golden-Globe-Nominierung. Zuletzt ließ das 34-jährige Multitalent, das 2009 eine Indie-Rock-Platte herausgebracht hatte, mit seinem Regiedebüt "Lost River" (2014) aufhorchen. Privat ist Gosling nach Beziehungen mit Filmpartnerinnen Sandra Bullock und Rachel McAdams ("Wie ein einziger Tag", 2004) seit dem Jahre 2011 mit Schauspielerin Eva Mendes liiert, mit der er die gemeinsame Tochter Esmeralda (geboren September 2014) hat.