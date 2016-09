Zombieland ("Zombieland")

Außergewöhnlicher Mix aus Road-Movie, Action und schwarzem Humor. Shooting-Star Jesse Eisenberg ('The Social Network', 'Die Unfassbaren') geht mit Woody Harrelson ('Natural Born Killers', 'Die Unfassbaren') auf chaotische Zombiejagd. Tatkräftige Unterstützung bekommen sie dabei von Emma Stone ('The Amazing Spider-Man', 'Crazy, Stupid, Love') und Abigail Breslin ('Little Miss Sunshine', 'The Call - Leg nicht auf').



Eine Virusepidemie hat Amerika binnen kürzester Zeit in ein Land von Zombies verwandelt. Der ängstliche Nerd Columbus ist einer der wenigen Überlebenden. Auf der Suche nach seinen Eltern läuft ihm der coole, bis an die Zähne bewaffnete Cowboy Tallahassee über den Weg. Gemeinsam sagen sie den Untoten den Kampf an. Als sie der hübschen Wichita und deren kleiner Schwester Little Rock begegnen, ist das Chaos perfekt. Zunächst werden sie von den beiden hereingelegt, dann stellen sie sich doch gemeinsam der Übermacht der Zombies.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)