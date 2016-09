Der Cop und der Snob Der Morgen danach

Gerry steckt in der Klemme. Sein aktuelles Gspusi ist ermordet aufgefunden worden. Als er bei den Ermittlungen zu rabiaten Mitteln greift, wird er suspendiert. Schweren Herzens entscheidet sich Tristan, seinen Partner dennoch heimlich weiter am Fall dranzuhalten. Kiki sieht sich indes gezwungen, für die bevorstehende Polizeiprüfung zu schummeln. Und so bringt sie Lumme, aber auch Gerry und Tristan dazu, ins eigene Polizeirevier einzubrechen.