Brothers & Sisters Orientalische Nacht

Lucs exzentrische Mutter Gabriela kommt überraschend auf Besuch. Da Luc ein sehr kompliziertes Verhältnis zu ihr hat will Nora helfen und schlägt ein gemeinsames Abendessen vor, obwohl sie eigentlich ein romantisches Date mit Dr. Karl geplant hatte. Gabriela ist ganz in ihrem Element, im Nu verwandelt sie das Wohnzimmer in ein orientalisches Zelt, flirtet mit Dr. Karl und küsst auch noch Justin.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)