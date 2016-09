Die Nanny Verliebt, verlobt, verÃĪngstigt

Maxwell gibt eine Dinnerparty für die High Society. Als die feinen Damen sich über Frans Herkunft lustig machen, flüchtet sie weinend in den Park. Dort klagt sie einem Obdachlosen ihr Leid. Sie bietet ihm an, bei ihr vorbeizukommen, wenn er ein warmes Essen möchte. Der Mann erscheint wirklich kurz darauf im Hause Sheffield. Er ist aber kein Obdachloser, sondern Preston Collier, einer der reichsten Männer von New York.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)