Priest ("Priest")

Furioser postapokalyptischer Sci-Fi-Thriller in überwältigender Optik. Paul Bettany ('Legion') versucht Phil Collins' Tochter Lily Collins ('Chroniken der Unterwelt - City of Bones', 'Love, Rosie') aus den Fängen kaltblütiger Vampire zu befreien. Regisseur Scott Charles Stewart ('Legion') zündet bei der packenden Graphic-Novel-Verfilmung ein Feuerwerk spektakulärer Spezialeffekte nach dem anderen.



Über Jahrhunderte dauernde Kriege zwischen Menschen und Vampiren haben die Welt völlig verwüstet. Dank einer Heerschar von Priestern sind die Vampire in Reservate zurückgedrängt worden, während die Menschen in abgesperrten, von der Kirche regierten Megastädten leben. Als Priest erfährt, dass die Familie seines Bruders überfallen und dessen Tochter Lucy entführt worden ist, sinnt er nach Rache. Gegen den Willen des Klerus eröffnet er einen Kreuzzug gegen die Vampire und wird bald selbst zum Gejagten.