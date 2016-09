Denzel Washington gibt eine fulminante Darstellung als charismatischer Ex-CIA-Agent Tobi Frost, der die Seiten gewechselt hat und einen lukrativen Handel mit Geheiminformationen betreibt. Als sich der prominente Überläufer im amerikanischen Konsulat in Kapstadt stellt, wird er sofort in ein streng bewachtes 'Safe House' geführt, um dort verhört zu werden. Damit kommt endlich der junge Agent Matt Weston ( Ryan Reynolds ) zum Einsatz, der schon seit Monaten in dem Bunker darauf wartet, sich zu beweisen. Doch bald nach Frosts Ankunft wird das 'Safe House' von Söldnern gestürmt - einzig Weston und Frost überleben den Angriff und können fliehen. Eine gnadenlose Jagd wird auf das ungleiche Duo eröffnet, die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen und bald weiß Weston nicht mehr, wer Freund und wer der Feind ist.

Denzel Washington

Einer der namhaftesten afro-amerikanischen Stars Hollywoods war zuletzt im Jahre 2014 mit dem Actionthriller "The Equalizer" in unseren Kinos. Er kam als zweites von drei Kindern einer Kosmetikerin und eines Pastors in Mount Vernon, im Staate New York, zur Welt. Ursprünglich strebte er eine Karriere als Journalist an, schwenkte aber bald auf Schauspielerei um. Der 61-jährige Vater von drei Kindern gewann zweimal den Oscar - als Bester Nebendarsteller für das Bürgerkriegsdrama "Glory" (1990) und als Bester Hauptdarsteller in Antoine Fuquas Copdrama "Training Day"(2001). Bei der diesjährigen Golden-Globe-Verleihung wurde ihm der Cecil B. DeMille Award für sein Lebenswerk überreicht.

NEU IM KINO:

Am 22. September läuft sein neuester Film, das Remake des Westernklassikers "Die glorreichen Sieben" in unseren Kinos an, das Denzel zum dritten Mal mit seinem Lieblingsregisseur Antoine Fuqua vereint.