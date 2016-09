Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt ("Scott Pilgrim vs. the World")

Temporeiche Komödie mit schrägem Humor. Michael Cera ('Superbad', 'Juno') muss sich im Kampf gegen die sieben Ex-Lover seiner Angebeteten bewähren, um deren Herz zu gewinnen. In fantasievoller Superhelden-Manier nimmt er die Herausforderung an, doch schafft er nur ein Level nicht, so hieße es für ihn: Game over!



Das Leben des charmanten Sonderlings Scott Pilgrim kommt ordentlich in Schwung. Zum einen kann er als Bassist der Rockband 'Sex Bob-omb' erstmals Erfolge verbuchen, zum anderen scheint es auch in Sachen Liebe endlich zu klappen. Hals über Kopf hat er sich in die geheimnisvolle Ramona Flowers verliebt. Obwohl eindeutig eine Nummer zu groß für ihn, zeigt auch sie Interesse an einer Beziehung. Um ihr Herz zu gewinnen, muss Scott allerdings zunächst im Kampf Ramonas sieben teuflische Ex-Lover besiegen.