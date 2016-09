The Big C Bundle of Joy

Cathy möchte unbedingt das Seminar der Krebs-Überlebenden Joy Kleinman besuchen. Da sie nicht alleine hingehen möchte, zwingt sie Paul mitzugehen. Doch schon bald ist Paul von Joy angetan. Denn angeblich ist sie Leserin seines Blogs. Doch Cathy ist von Joys Trainingsmethoden nicht überzeugt, sie findet das alles reichlich seltsam.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Laura Linney (Cathy Jamison)

Oliver Platt (Paul Jamison)

Gabriel Basso (Adam Jamison)

John Benjamin Hickey (Sean Tolkey)

Regie Adam Bernstein