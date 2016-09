Two and a Half Men Wer hat in meinen Busch gepinkelt?

In der Beziehung von Alan und Lyndsey kriselt es, als ihr Alan keinen Schlüssel zum Strandhaus geben will. Wütend zieht Lyndsey die Konsequenzen und verbringt den Abend lieber mit ihrem Gynäkologen als mit Alan. Walden ist nach dem Beziehungsaus mit Kate emotional immer noch schwer angeschlagen und würde eine Ablenkung bitter benötigen. Als Alan zufällig auf Herb trifft, der ebenfalls gerade verlassen wurde, verabreden sie sich zu einem Männerabend, um sich gegenseitig zu bemitleiden. Hauptdarsteller Ashton Kutcher (Walden Schmidt)

Jon Cryer (Alan Harper)

Conchata Ferrell (Berta)

Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy)

Regie James Widdoes