In Plain Sight - In der Schusslinie Kumar gegen Kumar

Das Oberhaupt einer angesehenen indischen Familie macht Geschäfte mit der indischen Mafia. Was nicht lange gut geht. So kommt die ganze Familie ins Zeugenschutzprogramm. Marshal freundet sich mit dem Sohn der Familie an. Er kommt ins Grübeln, wie es wohl wäre selbst Vater zu sein. Hingegen muss sich Mary mit unvorhersehbaren Problemen bei ihren Schützlingen auseinandersetzen: Das indische Ehepaar hat Beziehungsprobleme und die Frau möchte sich von ihrem herrschsüchtigen Mann scheiden lassen.