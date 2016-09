Die Biene Maja Eine Überraschung für Maja

Majas Freunde wollen eine Überraschungsparty für sie veranstalten. Durch ihr ständiges Tuscheln schöpft Maja jedoch Verdacht und will wissen, was ihre Freunde aushecken. So bleibt ihnen nichts anderes übrig, als Maja den ganzen Tag über mit lustigen Spielen abzulenken, damit die Party am Abend gelingt. Vor allem Willi legt sich mächtig ins Zeug. Er hat sich eine ganz besondere Überraschung für Maja ausgedacht.