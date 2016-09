O.C., California Cliffhanger

Johnny gesteht Marissa seine Gefühle und hofft, dass sie diese erwidert. Doch Marissa lässt sich Zeit mit ihrer Antwort. Kaitlin macht ihr wegen ihres Verhaltens Vorwürfe. Um sich abzulenken, fährt Johnny mitten in der Nacht in Kaitlins Begleitung an den Strand, wo er volltrunken auf eine Klippe klettert - mit fatalen Folgen.