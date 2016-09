Die Nanny Willst Du ...?

Maxwell bekennt sich endlich zu seiner Liebe zu Fran. Er kauft ihr heimlich einen Verlobungsring und plant, ihr am Abend im 'Rainbow Room' einen Heiratsantrag zu machen. Frans gesamte Verwandtschaft ist auch eingeladen. Als Maxwell zum verabredeten Zeitpunkt nicht nach Hause kommt, freut sich C.C. schon, dass er wieder kneift. Fran ist aber überzeugt davon, dass Maxwell sie liebt. Ihm muss also etwas zugestoßen sein. Verzweifelt macht sie sich auf die Suche nach ihm.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)