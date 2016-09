Wir Kinder aus dem Möwenweg Wir fahren zum Badesee / Wir machen einen Sponsored Run

Wir fahren zum Badesee

Was gibt es Schöneres, als an einem Sommertag mit dem Fahrrad zum Badesee aufzubrechen! Kaum sind die Kinder aus dem Möwenweg dort angekommen, erlauben sich die Burschen mal wieder einen bösen Streich mit den Mädchen. Dem nicht genug, bahnt sich auch noch ein heftiges Gewitter an.



Wir machen einen Sponsored Run

Nicht überall auf der Welt ist es so schön wie am Möwenweg. In Afrika müssen die Kinder zum Beispiel auf Kartons unter freien Himmel schlafen. Armut ist dort allgegenwärtig, wie Klassenlehrerin Frau Streng erzählt. Klar, dass diese Erkenntnis niemanden von den Schülern kaltlässt. Da kommt Frau Streng eine tolle Idee: Wie wäre es, Geld für bedürftige Kinder zu sammeln? Sogleich sind alle Feuer und Flamme! Ein Spendenlauf wird organisiert.