How I Met Your Mother Hochzeit mit Harfe

In letzter Minute muss die Hochzeitsfeier von Marshall und Lily auf Druck ihrer Familien in größerem Rahmen gefeiert werden, als ursprünglich geplant. So lassen die Probleme nicht lange auf sich warten: Die Blumendekoration kann nicht rechtzeitig fertiggestellt werden, die Harfe-Spielerin liegt in den Wehen, und dem nicht genug, taucht plötzlich Lilys Ex-Freund auf, der die Eheschließung unbedingt verhindern will.