Revenge Chaos

Auf dem „Fire & Ice“ Ball, den Victoria anlässlich von Emilys und Daniels Verlobung ausgerichtet hat, überschlagen sich die Ereignisse. Tyler ist wild entschlossen, Rache an Emily zu nehmen und schreckt dabei nicht einmal vor Mord zurück. Auch Amanda wendet sich gegen Emily, als sie herausfindet, dass sie nur eine Spielfigur für sie ist. In der Zwischenzeit versucht Charlottes Großvater Druck auszuüben, um die Interessen der Firma zu wahren.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)