Wiederholung am 21.09.2016, 05:18

DIE.NACHT Neue Folgen: Reiseckers Reisen Alte Donau (Wien)

Der oberösterreichische Dokumentarfilmer Michael Reisecker begibt sich in dieser ersten Folge der neuen Staffel des kultigen Roadmovies in die Erholungsregion "Alte Donau", ein Altarm der Donau in Wien.

Zu Beginn seiner Reise geht es für Reisecker hoch hinaus. Am Donauturm trifft er auf ein Paar aus Bayern, das in Wien ein wagemutiges Weihnachtsgeschenk einlöst.

Bei sommerlichen Temperaturen lernt der Mann mit der Brillenkamera bei der Lagerwiese Romaplatz einen älteren Herren kennen, der seit Jahrzenten Stammgast an der alten Donau ist und früher im Urlaub gerne als Passagier mit Reisebussen kreuz und quer durch Europa gefahren ist.

Mit dem Rad geht es weiter in Richtung Bundesbad, wo zwei englischsprachige Badegäste den Weg des Filmemachers kreuzen. Bereitwillig berichten sie von ihren Erfahrungen in Wien und ihre Sicht der Dinge in Österreich.

Reisecker mietet sich auch ein Boot und trifft am Wasser auf einen Mann aus Ottakring, der via SUP (Stand-Up-Paddeling) unterwegs ist und von der Alten Donau schwärmt.

Am Nordufer sieht Michael Reisecker ein "Flohmarkt"-Schild und entdeckt eine Kleingarten-Idylle. Ein junges, multikulturelles Paar genießt mit seinen Kindern den Sommertag im Grünen und erzählt von seinem Leben zwischen Österreich und Brasilien.

Schließlich trifft Reisecker auf eine Kanu-Polo-Spielerin und im Gänsehäufel lernt der Dokumentarfilmer die "Königin" vom FKK-Bereich kennen, die ihr Leben gesegnet mit einer erfrischenden Portion Humor genießt.

"Reiseckers Reisen" - ein ermunternder Einblick in den kuriosen Alltag menschlichen Seins.

