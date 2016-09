Two and a Half Men Das Leben ist kein Musical

Während Kate in New York weilt, um bei einer Modenschau ihre Entwürfe zu präsentieren, lässt sich Walden daheim völlig gehen. Er macht sich Vorwürfe, Kate angelogen zu haben, und bläst Trübsal. Alan trifft fast der Schlag, als er sieht, in welcher Verfassung sich sein Freund befindet. Er weiß, dass es eigentlich nur einen Ausweg aus Waldens Dilemma gibt: Walden muss reinen Tisch machen. Mit dem festen Versprechen, dass sich alles in Wohlgefallen auflösen wird, verfrachtet er Walden zum Big Apple.