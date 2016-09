Die Nanny Nennen Sie mich Fran!

Fran hat ihrem Vater zum Geburtstag zwei erstklassige Basketball-Karten geschenkt. Doch anstatt selbst zu dem Spiel zu gehen, schickt er Sylvia als Ersatz. Fran ist zutiefst enttäuscht von ihrem Vater. Sie vertraut sich ihrem Therapeuten an. Dieser sieht darin Frans Vorliebe für Männer, die sie zurückweisen, bestätigt. Fran beschließt, ihr ganzes Leben umzukrempeln. An erster Stelle steht der Abbruch jeglicher Beziehungen zu Maxwell.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)