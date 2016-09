Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann

Die Aufhebung des Ergebnisses der Bundespräsidenten-Wahl, das stinkende Wasser im Olympia-Becken, die Nominierung von Donald Trump zum US-Präsidentschaftskandidaten - nach einem langen und ereignisreichen Sommer dürfen Stermann und Grissemann nun endlich wieder kommentieren, was sich in der Welt und vor allem in Österreich abspielt.



Nachdem die beiden den ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer noch vor der Sommerpause verabschiedet haben und damit auch das Ende der WÖ-Serie "Die Fischers" gekommen war, steht nach der Sommerpause immer noch nicht fest, ob wir uns in Zukunft auf "Die Van der Bellens" oder "Die Hofers" freuen dürfen. Konsequenterweise hatten letzte Woche beide Kandidaten ihren ersten Willkommen-Österreich-Auftritt.

Zudem haben sich der Professor und der Ingenieur bereit erklärt, das WÖ-Team zuhause zu empfangen. Am Dienstag bekommt Grissemann erneut Gelegenheit in seiner neuen Rolle zu glänzen. Als Norbert Hofer gibt er in einer "Homestory" Einblicke in das Privatleben des Bundespräsidentschaftskandidaten.



Mit Katharina Strasser und Thomas Stipsits kommt ein Künstler-Duo ins Willkommen-Österreich-Studio, das auch privat den Bund fürs Leben geschlossen hat. Die Schauspielerin und der Kabarettist standen für das Die.-Nacht-Format "Gemischtes Doppel" gemeinsam vor der Kamera. Die erste Ausgabe der satirischen Serie ist gleich nach Willkommen Österreich auf ORF eins zu sehen.



Der 30. Juli 2015 veränderte das Leben der ehemaligen Stabhochspringerin Kira Grünberg radikal. Die Tirolerin ist seit einem Trainingsunfall querschnittgelähmt. Mit ihrem Buch "Mein Sprung in ein neues Leben" stellte Kira Grünberger klar, dass sie zwar die Kontrolle über ihren Körper, aber nicht die über ihr Leben verloren hat. Mit Stermann und Grissemann spricht sie über ihr neues Leben, das sie optimistisch und zukunftsorientiert lebt.



Sein Lied über seine Jugend in Tulln und der einprägsame Refrain von "Heite grob ma Tote aus" haben dafür gesorgt, dass die Lobeshymnen auf die aktuelle österreichische Musik nicht abreißen. Voodoo Jürgens gibt zum Abschluss dieser ersten Willkommen-Österreich-Ausgabe nach der Sommerpause seinen Song "Gitti" zum Besten.