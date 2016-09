Wir kochen Rosenparfüm

Es ist wahrlich nicht einfach, ein originelles Geschenk für Mamas Geburtstag zu finden! Während Petja schon längst etwas Passendes hat, ist Tara immer noch auf der Suche. Doch egal, wie sehr sie sich auch den Kopf zermartert, ihr fehlen einfach die zündenden Ideen. Natürlich bleibt Taras Freundinnen nicht verborgen, wie verzweifelt Tara ist, und sie versuchen, ihr zu helfen.



Wir reißen aus

Die Kinder vom Möwenweg haben die Nase gestrichen voll von den ewigen Vorschriften, die ihnen die Eltern machen. Lieber verbringen sie den Rest des Tages in ihrer Hütte am Feuerwehrteich. Dort müssen sie allerdings mit ein paar schmerzhaften Einschränkungen zurechtkommen. Vor allem an Proviant fehlt es recht bald.