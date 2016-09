Scrubs - Die Anfänger Mein Goldfischglas

Für Private Dancer ist die Zeit gekommen, das Krankenhaus zu verlassen. Als ihn die Army informiert, dass er wegen seiner erlittenen Verletzungen nicht mehr in den Militärdienst zurückkehren darf, versetzt ihn dies in eine tiefe Depression. J.D., Turk, Elliot, Carla und Dr. Cox versammeln sich um sein Krankenbett, um ihn wieder aufzumuntern.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)