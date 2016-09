Detective Laura Diamond Laura und die Familiengruft

Als die Gattin des umstrittenen Verlegers Terrence Van Doren mit ihrem Auto im Hudson River ertrinkt, deutet vieles auf 'foul play' hin. Also nimmt Laura den Witwer genauer ins Visier und entdeckt Erstaunliches....

Isabel Van Doren, Ehefrau des Boulevardblatt-Herausgebers Terrence Van Doren, landet mit ihrem Auto im Hudson River und ertrinkt. Anscheinend wurde das Auto durch eine Motorradgang von der Straße abgedrängt. Aber Laura findet schon bald heraus, dass an der Geschichte hinten und vorne nichts stimmt. Sie nimmt den Ehemann, einen dubiosen, aber einflussreichen Zeitungsmagnaten genauer unter die Lupe.

Emmy-Gewinnerin Debra Messing ("Will & Grace") brilliert als taffe Polizistin Laura Diamond, die für ihre unorthodoxen Ermittlungsmethoden beim New Yorker Police Department bekannt ist. Neben ihrer Polizeikarriere muss sie sich um ihre Zwillinge kümmern. Mit ihrem verantwortungslosen, aber charmanten Nochehemann Jake (Josh Lucas - "Sweet Home Alabama") hat sie ihre liebe Not - zumal er zu ihrem Chef aufsteigt. Die zweite und letzte Staffel der Serie war bis 2. März 2016 auf dem Sender NBC zu sehen.

Hier erfahren Sie mehr über die Serie