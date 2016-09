Grey's Anatomy Code Pink

Nachdem ein Kind aus dem Krankenhaus verschwunden ist, sieht sich Bailey gezwungen einen 'Code Pink' auszurufen. Alle Stationen sind somit verschlossen, was Ben in eine schwierige Situation bringt. Seine schwangere Patientin Gretchen braucht dringend einen Not-Kaiserschnitt. Es geht um Leben und Tod. Obwohl Ben noch nicht die nötige Qualifikation hat, führt er den Eingriff durch. Erneut kommt es zu einer Auseinandersetzung mit Bailey, in ihrer Funktion als Chefärztin. (In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) DARSTELLER Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jesse Williams (Dr. Jackson Avery) Kelly McCreary (Dr. Maggie Pierce) REGIE Jeannot Szwarc

US-Start von Staffel 13 am 22. September

Die 12. Staffel feierte ihre US-Premiere auf dem Sender ABC am 24. September 2015. Die restlichen 11 Folgen werden jeden Montag auf ORFeins um 21:05 ausgestrahlt.



Inzwischen hat der Sender ABC eine 13. Staffel in Auftrag gegeben, die am 22. September 2016 ihren US-Start feiern wird. Somit stehen die Ärzte des Grey Sloan Memorial weiterhin ihren Patienten zur Verfügung und werden dabei sicherlich wieder jede Menge Drama und Herz-Schmerz erleben. In den neuen Episoden sind noch vier „Grey’s Anatomy“-Stammmitglieder dabei: Meredith Grey (Ellen Pompeo), Alex Karev (Justin Chambers), Miranda Bailey (Chandra Wilson) und Richard Webber (James Pickens Jr.). Und diese sollen wieder mehr in den Vordergrund rücken.



