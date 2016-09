Two and a Half Men Willkommen auf Alancrest

Walden zieht in seiner Rolle als Sam Wilson zu seiner Freundin Kate. Somit hat Alan das große Haus ganz für sich allein und genießt sein Leben auf 'Alancrest'. Da Kates Gehalt als Verkäuferin zu gering ist, versucht sie sich nebenbei als Schneiderin. Doch keiner interessiert sich für ihre Mode, was sie sehr deprimiert. Um sie zu unterstützen und gleichzeitig das Geheimnis über seinen Reichtum beizubehalten, bittet Walden Alan um einen Gefallen. Alan soll mit Waldens Geld in Kates Entwürfe investieren.