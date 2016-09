Wissper Stark wie ein Pferd

Pferd Herbert steht vor einem Rätsel. Eben noch war er stark wie ein Bär und konnte schwere Stämme ziehen, plötzlich aber klappt das nicht mehr. Dabei würden seine zwei Biberfreunde so dringend seine Hilfe brauchen. In seiner Not sucht er Rat bei Wissper, die tatsächlich eine fantastische Idee hat!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)