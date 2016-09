Die Simpsons Es tut uns Leid, Lisa

Homer will sich ein zusätzliches Einkommen sichern. Er lässt eine Handy-Antenne auf seinem Dach installieren. Das nötige technische Equipment wird in Lisas Zimmer untergebracht. Als Wiedergutmachung geht Homer mit seiner Tochter in einen New-Age-Laden. Zur Bewusstseinssteigerung lassen sie sich dort in Behälter einschließen.