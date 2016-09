Brothers & Sisters Frag Mom

Nora hat ihren Testauftritt in einer Radiosendung, in der sie als Mutter Ratschläge an Zuhörer geben soll. Sie ist jedoch schwer verunsichert, als ihr die andere Kandidatin begegnet: Die bekannte Dr. Alexandra Kirby soll probehalber auch auf Sendung gehen. Derweil trifft sich Kitty weiterhin mit dem Handwerker Jack. Schon bald muss sie sich die Frage stellen, ob sie schon bereit für eine neue Beziehung ist.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)