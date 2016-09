Brothers & Sisters Romeo und Julia

Rebecca spürt, dass es kein Zurück in ihre Beziehung mit Justin gibt. Außerdem ist sie besorgt um ihre Mutter. Inzwischen hat sich Sarah bereit erklärt, die Kostüme für die Romeo und Julia Aufführung an Coopers Schule zu schneidern. Mit dem Hintergedanken, dass sich so die Chancen erhöhen, dass er von einer reichen Privatschule aufgenommen wird.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)