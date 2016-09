Fix & Foxi Durchgeknallt! / Lohn der Angst / Die Gartenzwerg-Affäre / Alle gegen einen

Durchgeknallt!

Putzen - Für Professor Knox´s neuesten Roboter gibt es nichts Schöneres. Für Fix und Foxi zwar nicht, aber das Eis fürs Fensterputzen hätten sie schon gerne gehabt. Doch bei dem Putzteufel ist scheinbar eine Sicherung durchgeknallt und Fix und Foxi müssen Oma Eusebias Haus retten.



Lohn der Angst

Wer auf einer Kirmes die Super-Känguru-Schuhe gewinnen will, muss von einem hohen Turm in ein Wasserbecken springen. Lupo will den Sprung ins Verderben wagen, hat aber furchtbare Höhenangst.



Die Gartenzwerg-Affäre

Verschwundene Gartenzwerge - das ist ein Fall für Fix und Foxi. Die Suche führt sie zu einem verrückten Wissenschafter, der die Gartenzwerge zu willenlosen Robotern macht.



Alle gegen einen

Breitmaul hält die Statue, die er für seinen Garten gekauft hat, für ein grandioses Kunstwerk. Papa findet sie grottenhäßlich. Als diese Statue dann plötzlich verschwunden ist, vermutet Breitmaul dahinter die Böswilligkeit von Papa Pepperkorn.