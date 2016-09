Schmatzo - Der Koch-Kids-Club

Lachs einmal anders

Blub, blub, blub! Kommt Alex heute direkt vom Meer mit diesem riesigen Fisch? Die Fischexperten Shahin und Lara blubben sich in die Küche und kümmern sich gemeinsam mit Alex um die Zubereitung des Lachses. Der soll gebeizt und geräuchert werden. Dafür muss ein kleines Feuer und eine ordentliche Portion Rauch her! Die Mutprobe in der Küche: frischen Kren kosten. Eines sei verraten: Bei Alex werden die Tränen fließen!

Amos, Isabel, Melisa und Marie recyceln alte Jeanshosen. Aus diesen basteln sie fliegende Fische, die sie mit ihrer selbstgebauten Angel fischen können.