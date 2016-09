Hexe Lilli Lilli und Hektor in Australien

Sie wollen einfach nicht verschwinden! Jede Nacht quälen Lilli dieselben Alpträume. In einem Buch liest sie, dass die Aborigines in Australien alle Träume deuten können. Ein kleiner Zauberspruch und schon wandern Lilli und Hektor durch den australischen Busch. Gerade erst angekommen, entdecken sie ein krankes Koala-Baby. Um es zu retten, begeben sie sich auf einem gefährlichen Pfad zu einem Koala-Krankenhaus. Auf dem Weg dorthin erkennt Lilli jedoch selbst, was hinter ihren Alpträumen steckt.



Koproduktion DOR FILM/ORF