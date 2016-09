Source Code ("Source Code") Actionreicher Thriller mit Sci-Fi-Touch

Immer wieder erlebt Soldat Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) die gleiche Szene: Er befindet sich in einem Zug an der Seite einer jungen Frau (Michelle Monaghan), die ihn zu kennen scheint. Kurz darauf explodiert der Zug und Colter kommt in einer Metallkapsel wieder zu sich...

Zur Story: Gerade von einem Kriegseinsatz in Afghanistan zurückgekehrt, sitzt der Soldat Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) in einem Vorortszug nach Chicago. Ihm gegenüber sitzt eine attraktive Frau (Michelle Monaghan), die ihn offenbar kennt und mit 'Sean' anredet. Verwirrt geht er auf die Toilette. Ein Blick in den Spiegel zeigt ihm, dass er im Körper eines fremden Mannes steckt. Plötzlich eine Explosion und Colter findet sich in einer Metallkapsel wieder. Eine Frau in Uniform (Vera Farmiga) erscheint auf einem Bildschirm und erklärt ihm seine Mission: Mithilfe eines geheimen Hi-Tech-Projekts des Militärs, das sich "Source Code" nennt, soll Colter einen Terroranschlag in Chicago verhindern. Dabei erlebt der Kampfpilot immer wieder die letzten acht Minuten eines Passagiers vor der Bombenexplosion im Zug. Er soll herausfinden, wer die Bombe platziert hat. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn derselbe Attentäter plant einen weitaus größeren Anschlag in der Innenstadt von Chicago.

"... und täglich grüßt das Murmeltier" trifft "Avatar" Durch Zufall bekam Jake Gyllenhaal (zuletzt mit dem Bergsteigerdrama "Everest" in unseren Kinos) das Drehbuch zu "Source Code" von Ben Ripley in die Hände und war so begeistert, dass er es gleich an Regisseur Duncan Jones weiterschickte, dessen Debütfilm "Moon"(2009) Gyllenhaal tief beeindruckt hatte. Rund um die Thematik von Zeitschleifen und militärischen Experimenten baute Duncan Jones (der heute 45-jährige Sohn von David Bowie) einen spannungsgeladenen Actionthriller, der sich hauptsächlich im Kopf seines Protagonisten abspielt. Dabei kann er sich ganz auf das intensive Spiel seines Hauptdarstellers Jake Gyllenhaal verlassen, der den Zuseher außerst glaubwürdig an seiner Zeitreise teilhaben lässt und mit ihm gemeinsam die Antwort auf seine existenziell verwirrende Situation erarbeitet. Ihm zur Seite steht die bezaubernde Michelle Monaghan ("Eagle Eye - Außer Kontrolle") als vertraut/fremde Zugbegleitung sowie Vera Farmiga (Oscarnominierung für "Up in the Air") als Air-Force-Captain Colleen Goodwin.

Kurzinhalt Capt. Colter Stevens wacht in einem Pendlerzug nach Chicago auf. Gerade war er noch als Pilot in Afghanistan im Einsatz. Ihm gegenüber sitzt die ihm unbekannte, bezaubernde Christina, die ihn als Sean anspricht. Wenige Minuten später explodiert der Zug. Colter kommt daraufhin in einem Armeestützpunkt zu sich. Mittels Computerprogramm 'Source Code' lässt ihn dort Colleen Goodwin unter der Leitung von Dr. Rutledge immer wieder in die letzten acht Minuten von Seans Leben einsteigen. Die Zeit drängt, denn der Bombenattentäter will in seinem nächsten Anschlag ganz Chicago vernichten.

DARSTELLER Jake Gyllenhaal (Colter Stevens / Sean Fentress)

Michelle Monaghan (Christina Warren)

Vera Farmiga (Colleen Goodwin)

Jeffrey Wright (Dr. Rutledge)

Russell Peters (Max Denoff)

Michael Arden (Derek Frost)

REGIE Duncan Jones