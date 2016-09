Die Unfassbaren - Now You See Me ("Now You See Me") Elektrisierender Illusionisten-Thriller

Das Magier-Quartett rund um Jesse Eisenberg landet einen Millionen-Coup nach dem anderen - bei sensationellen Shows, auf offener Bühne, vor den Augen begeisterter Zuschauermengen. Mark Ruffalo will ihnen mithilfe von Michael Caine das Handwerk legen - doch die hohe Kunst der Illusion liegt in der Ablenkung: Je genauer man hinsieht, umso weniger sieht man, was tatsächlich abgeht! Einfach unfassbar!

Vier faszinierende Illusionisten, drei spektakuläre Coups, eine Milliarde Dollar. Action-Spezialist Louis Leterrier ("Kampf der Titanen", "The Transporter") hat für seinen raffinierten Thriller ein fantastisches Ensemble um sich gesammelt, darunter Jesse Eigenberg ("The Social Network"), Woody Harrelson, Isla Fisher ("Shopaholic"), Mark Ruffalo (""Shutter Island") und Mélanie Laurent ("Inglorious Basterds"). In Nebenrollen brillieren die hochkarätigen Schauspielveteranen Morgan Freeman und Michael Caine.



Die Fortsetzung "Die Unfassbaren 2" mit dem fast identen Originalteam plus Neuzugang Daniel Radcliffe als Film-Sohn von Michael Caine ist seit dem 25. August in unseren Kinos zu sehen.

Inhalt Die vier bislang mäßig erfolgreichen Illusionskünstler Atlas, Reeves, McKinney und Wilder folgen einer mysteriösen Einladung. Ein Jahr später verblüffen sie als 'Four Horsemen' mit einer fulminanten Show in Las Vegas. Ein Freiwilliger aus dem Publikum wird nach Paris teleportiert, um eine Bank auszurauben. Krönender Abschluss der Vorstellung ist ein Geldscheinregen über die Zuschauerränge. FBI-Agent Dylan Rhodes will mit Magier-Urgestein Tressler dem unfassbaren Team auf die Schliche kommen. Das Quartett plant nämlich bereits weitere noch sensationellere Raubzüge auf offener Bühne.