CSI NY Die Spur des Skorpions

Als die überaus beliebte und erfolgreiche Schülerin Olivia Prescott in Manhattans bester Privatschule ermordet aufgefunden wird, begibt sich das CSI-Team in die Welt der privilegierten Jugend New Yorks: Schnell steht die Vermutung im Raum, dass Olivia dem gnadenlosen Konkurrenzkampf, der unter den Eliteschülern herrscht, zum Opfer gefallen sein könnte. Beweise für diese These finden sich allerdings keine. Kurz bevor die Ermittlungen im Sande verlaufen, entdeckt Mac schließlich eine Wasserflasche mit einem Spickzettel darauf, die ihn der Lösung des Falles näherbringt.