Die Simpsons Freundin mit gewissen Vorz├╝gen

In Lisas Klasse wird eine neue Mitschülerin namens Harper aufgenommen, die sich auf Anhieb gut mit Lisa versteht. Wie sich herausstellt, sind ihre Eltern steinreich. Unverhofft erhalten die Simpsons Gelegenheit, am sorgenfreien Lebensstil von Harpers Familie mitzupartizipieren. Als die Freundschaft zwischen den Schülerinnen wieder zu zerbrechen droht, versucht Homer gegenzusteuern, da er um keinen Preis auf die Annehmlichkeiten, die damit einhergehen, verzichten will.