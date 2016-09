New Girl Prince

Jess und Cece sind völlig aus dem Häuschen, als sie durch Zufall eine Einladung zu einer Party von Musiklegende Prince ergattern. Während sie fieberhaft nach einem geeigneten Outfit für das Fest suchen, heißt es für Nick und Co daheim bleiben, da nur die Mädchen auf Prince' Gästeliste stehen. Klar, dass die Burschen sich diesen Spaß jedoch auf keinen Fall entgehen lassen wollen und daher Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um ebenfalls in die gut bewachte Partyvilla zu gelangen.