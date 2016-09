1, 2 oder 3 Sabber, Spucke und Speichel

Bei Moderator Elton und Studiomaskottchen Piet Flosse dreht sich diesmal alles um Spucke.

Elton steht in dieser Folge auf einer Brücke und möchte von den Passanten wissen, aus welcher Flüssigkeit der Körper Spucke eigentlich herstellt?

Wozu Spucke beim Tauchen gut ist hat Allegra herausgefunden. Im Gespräch mit dem Chemiker Jens Salzner erklärt er ihr das ganz genau.

Mit Blutegeln werden viele Krankheiten behandelt, was die von ihnen ins Blut abgegebene Spucke bewirkt, was das ist, was die Schaumzikade absondert und was die Speispinne mit ihrer Spucke macht, um ihr Opfer zu überrumpeln, darum geht es beim Buzzer Quiz.

Gast Dr. Johannes Wimmer hat ein Modell von Mundraum und Rachen mitgebracht und erklärt, warum Speichel ein wahrer Wundersaft ist und es wichtig ist, dass sich beim Essen viel Speichel bildet.

Warum die Nester der Salanganen (Vogel, der in Südostasien und Australien beheimatet ist) bei den Einheimischen sehr beliebt sind, wird auch erklärt.