Die Jagd nach dem Kju Wang Die Zwillinge

Ardelia und Herzog Cirillo erhalten eine Einladung zur Hochzeit des Jahres, ein absolutes gesellschaftliches Muss. Leider trifft gleichzeitig ein Brief der Cousine mit der Bitte ein, ihre Zwillinge für ein paar Tage in ihre Obhut zu nehmen. Ardelia will der Cousine absagen - zu spät - die Zwillinge stehen schon vor der Tür und stellen in Windeseile den ganzen Palast auf den Kopf. Ardelia lässt die Zwillinge bei Gina und macht sich mit Cirillo im Luftschiff auf den Weg zur Hochzeitsfeier. Doch im Cockpit des Luftschiffes sitzt nicht die übliche Besatzung, sondern Yagor und Sgarry, die das Luftschiff in den Abgrund steuern. Nun werden ausgerechnet die Zwillinge zu Rettern in der Not.