Stichtag - Schluss mit gemütlich ("Due Date") Turbulentes Roadmovie mit Topbesetzung

"Hangover"-Regisseur Todd Phillips sorgt für jede Menge pointenreichen Spaß, als er Chaot Zack Galifianakis auf den werdenden Vater Robert Downey jr. auf einer turbulenten Autofahrt von Atlanta nach L.A. loslässt....

Mit "Stichtag" ("Due Date" im Original) gelang Erfolgsregisseur Todd Phillips ("Hangover 1 - 3", "Starsky & Hutch") ein zum Brüllen komisches Roadmovie, das zwei völlig inkompatible Reisegefährten auf einem skurrilen Trip nach L.A. in das Abenteuer ihres Lebens verwickelt. Robert Downey Jr. spielt den Architekten Peter Highman, der sich abhetzt, auf einen Flug von Atlanta nach L.A. zu kommen, um rechtzeitig zur Geburt seines ersten Kindes daheim zu sein. Doch da macht ihm der Nachwuchsschauspieler Ethan Trembly (Zack Galifianakis - "Hangover") gründlich einen Strich durch die Rechnung.

Reisegefährten wider Willen Ethan ist der Typ Mensch, der andere ins Unglück reißt, ohne sich dessen eigentlich bewusst zu sein. Durch Ethans naiv-sorgloses Verhalten werden er und Peter des Flugzeugs verwiesen und für sämtliche Fluglinien gesperrt. Als der Auslöser seiner ganzen Misere, Ethan, ihm eine Mitfahrgelegenheit in seinem Auto anbietet, bleibt Peter, ohne Geld oder Ausweis in der Tasche, nichts anderes übrig, als die lange Reise nach L.A. mit Ethan und seinem Mops anzutreten. Mit Ethans unbekümmerter Art und seiner eigenwilligen Fahrweise bleiben im Laufe ihres hindernisreichen Abenteuers nicht nur etliche Wagen und viele Freundschaften auf der Strecke, sondern vor allem Peters Nerven.

Im Jahre 1987 schickte Regisseur John Hughes in "Ein Ticket für Zwei" (im Original "Planes, Trains and Automobiles") das ungleiche Duo John Candy und Steve Martin auf eine turbulente Reise quer durch die USA. 23 Jahre später lässt Regisseur Todd Phillipps den gelassenen Chaoten Zack Galifianakis auf den gestressten, werdenen Vater Robert Downey Jr. (siehe Bio weiter unten) in einer irrwitzigen Odyssee von Atlanta nach Los Angeles prallen. Mit einem Gag-gespickten Drehbuch, das neben viel Slapstick auch berührende Momente vorweist, und gelungenen Actionszenen, ist es vor allem die "Anti-Chemie" zwischen den beiden Hauptdarstellern, die dem Film die unterhaltsame Spannung verleiht. Mit einem unberechenbaren Typen wie Ethan weiß der Zuseher nie genau, was als nächstes passiert.

Mit dabei im Actionspaß sind Michelle Monaghan ("Mission: Impossible 3"), die mit Downey Jr. bereits für "Kiss Kiss Bang Bang" vor der Kamera stand, als Peters hochschwangere Ehefrau, Juliette Lewis als Drogenlieferantin Heidi sowie Oscargewinner Jamie Foxx (re. i. Bild; "Ray"; "Django Unchained") als Peters ehemaliger Kommilitone Darryl.

ROBERT DOWNEY Jr. Als Produzentin mit an Bord war Robert Downey Jr.'s Ehefrau Susan Downey, die bereits am Guy-Ritchie-Hit "Sherlock Holmes" arbeitete. Sie ist seit August 2005 mit Downey Jr. (51) verheiratet und hat zwei Kinder mit ihm.



Das einstige enfant terrible von Hollywood ist nach seinen beiden Erfolgsfranchises "Sherlock Holmes" und "Iron Man" wieder ganz oben im Hollywood-Olymp angekommen. Der Star ist beschäftigt wie noch nie - 2014 kam der Justizthriller "The Judge" mit Robert Duvall heraus, im April 2015 folgte "The Avengers - Age of Ultron", 2016 "Captain America: Civil War" und ein neuer Sherlock Holmes ist ebenfalls in Planung.



Eigene Produktionsfirma

Daneben gründete er unter dem Dach von Warner Bros. seine Produktionsfirma Team Downey und veröffentlichte im Jahre 2004 sein Debüt-Album „The Futurist“.



Zwei Oscarnominierungen

Der Schauspielstar wurde zwei Mal für einen Oscar nominiert: Im Jahre 1993 für seine brillante Darstellung des berühmten Tramp "Chaplin" und zuletzt im Jahre 2009 für seine Rolle des zu allem entschlossenen Method Actors in der Actionkomödie "Tropic Thunder".



2016: Unter den Top 10 der bestverdienenden Schauspieler

Im Jahr 2015 war Robert Downey jr. laut dem US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" der bestbezahlte Schauspieler der Welt. Der Star der "Avengers"- und "Iron Man"-Filmreihen verdiente zwischen Juni 2014 und Juni 2015 rund 80 Millionen Dollar (rund 74 Mio. Euro). Im Jahr 2016 rutschte Downey jr. mit einem Jahreseinkommen von 'nur' $33 Millionen Dollar auf Platz acht ab und musste den ersten Platz für Dwayne Johnson räumen, der auf Gesamteinnahmen von $64,5 Millionen Dollar verweisen kann. Die Zahlen basieren auf Auskünften vom Marktforschungsinstitut Nielsen, diversen Filmwebseiten, Agenten, Managern, sowie den Schauspielern selbst.

ZACH GALIFIANAKIS Mit seinem eigenwilligen Comedy-Stil machte der Sohn eines Griechen und einer Amerikanerin in Stand-Up-Comedyclubs und diversen Fernsehshows auf sich aufmerksam, ehe er mit seiner Golden-Globe-prämierten Darstellung im Überraschungshit "Hangover" im Jahre 2009 den großen Durchbruch feierte. Weitere Komödien (wie als Kongresskandidat in "Die Qual der Wahl" mit Will Ferrell) und die Sequels "Hangover 2 + 3" zementierten seine neugewonnenen Star-Status. Der gewichtige, aus North Carolina stammende 46-Jährige hat auch in der Liebe sein Glück gefunden: Seit August 2012 ist er mit Charity-Lady Quinn Lundberg verheiratet. Zwischen den Dreharbeiten lebt Galifianakis auf seiner Farm in North Carolina.

Kurzinhalt Gestresst und abgehetzt erreicht Architekt Peter Highman den Flughafen von Atlanta, um rechtzeitig vor der Geburt seines ersten Kindes noch bei seiner Frau in L.A. zu landen. Dummerweise lernt er dort den naiven Tagträumer Ethan kennen, der seine Schauspielerkarriere in Hollywood starten will. Als sie sich im Flugzeug wiedersehen, handelt der Chaot gleich Flugverbot für beide ein. Jetzt müssen die 3000 km bis zum Traumziel mit dem Auto überwunden werden. Wohl oder übel lässt sich Peter auf einen Road Trip mit Ethan ein, was sich rasch als Alptraum ohne Ende entpuppt.

DARSTELLER Robert Downey jr. (Peter Highman)

Zach Galifianakis (Ethan Tremblay)

Juliette Lewis (Heidi)

Michelle Monaghan (Christine Highman)

Danny McBride (Lonnie)

Jamie Foxx (Jim)

Alan Arkin

RZA

REGIE Todd Phillips