Der Kautions-Cop ("The Bounty Hunter") Romantische Actionkomödie mit Topbesetzung

Kopfgeldjäger Milo (Gerard Butler) bekommt den Auftrag seines Lebens, als er ausgerechnet seine Ex-Frau Nicole (Jennifer Aniston) hinter Gittern bringen soll. Während Milo Jagd auf Reporterin Nicole macht, werden sie beide in einen Mordfall verwickelt, den sie gerade aufzudecken versucht...

Andy Tennant, der den Kampf der Geschlechter bereits in erfolgreichen Komödien wie "Ein Schatz zum Verlieben", "Hitch - Der Date Doktor" mit viel Witz demonstrierte, fand für seine spritzige Actionkomödie "The Bounty Hunter" (Originaltitel) ein neues Traumpaar: Der schottische Frauenliebling Gerard Butler als Kautionsjäger Milo soll die toughe Enthüllungsreporterin Nicole (Jennifer Aniston in Hochform) nach einem versäumten Gerichtstermin ins Gefängnis bringen. Für Milo ein Traumauftrag, ist Nicole doch seine Ex-Frau, mit der er seit Jahren im Clinch liegt. Milo glaubt, leichtes Spiel zu haben, doch Nicole ermittelt gerade in einem brisanten Mordfall, in den auch ein paar korrupte Polizisten verwickelt zu sein scheinen, und denkt nicht daran, Milo zu folgen. Das zerstrittene Paar versucht, sich mit allen Regeln der Kunst gegenseitig auszutricksen - bis sie plötzlich um ihr eigenes Leben rennen müssen.

Wenn Fetzen fliegen und Funken sprühen... Mit einer Mischung aus "Midnight Run" und "Mr. & Mrs. Smith" inszenierte Regisseur Andy Tennant die kurzweilige Actioncomedy und setzte vor allem auf die spürbare Chemie zwischen seinen Stars Gerard Butler und Jennifer Aniston. Butler als ehemaliger Cop und jetziger Kopfgeldjäger wird erneut seinem Image als charmantes Raubein mit einem Killerlächeln gerecht während Hollywood-Sweetheart Aniston mit Charme und Ganzkörpereinsatz ihr Publikum bezaubert.

Neuer Film mit Jennifer Aniston im Kino Jennifer Aniston (47) kann auch anders: In dem berührenden Drama "Cake"(2014) zeichnete sie das Porträt einer medikamentenabhängigen Frau mit chronischen Schmerzen, die von dem Selbstmord einer Leidensgenossin in ihrer Selbsthilfegruppe besessen ist. Doch ihre Liebe zu Comedy bleibt ungebrochen, wie das Sequel "Kill the Boss 2" zeigt, als auch ihr derzeitiger Kino-Auftritt in der Garry-Marshall-Komödie "Mother's Day - Liebe ist kein Kinderspiel"(2016) an der Seite von Julia Roberts und Kate Hudson.

Gerard Butler Der Frauenschwarm (46) gab sein Jusstudium zugunsten der Schauspielerei auf und fiel durch kleine, aber starke Rollen in Blockbustern wie "James Bond- Der Morgen stirbt nie" und "Lara Croft" auf. Den Durchbruch schaffte er als singender Maskenmann in der Verfilmung von "Phantom der Oper" (2004). Drei Jahre später zementierte er seinen Erfolg als muskelbepackter König Leonidas in der Real-Comicverfilmung "300". Der in Schottland geborene Schauspieler ist inzwischen zum vielbeschäftigten Hollywoodstar aufgestiegen, der in knallharten Actionfilmen wie Guy Ritchies "RocknRolla" (2008) ebenso zuhause ist, wie in romantischen Komödien wie "Die nackte Wahrheit" (2009, mit Katherine Heigl). Zuletzt war Butler in Antoine Fuquas Actioner "Olympus has fallen" (2013) bei uns zu sehen. Noch in diesem Jahr soll sein neuester Film, das Drama "The Headhunter's Calling", in die Kinos kommen.

DARSTELLER Jennifer Aniston (Nicole Hurley)

Gerard Butler (Milo Boyd)

Christine Baranski (Kitty Hurley)

Jason Sudeikis (Stewart)

Cathy Moriarty (Irene)

REGIE Andy Tennant